أعلن البيت الأبيض أنّ أكثر من 90% من الموظفين الفدراليين الأميركيين تلقّوا جرعة واحدة على الأقلّ من أحدّ اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 التزاماً بقرار أصدره الرئيس جو بايدن قبل شهرين ونيّف وألزمهم بموجبه تلقّي اللّقاح

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وقال جيف زينتس، المنسّق الرئاسي لشؤون مكافحة جائحة كوفيد-19، خلال مؤتمر صحافي إنّ "95% من الـ3.5 مليون موظف فدرالي التزموا بالقرار، و90% تلقّحوا بالفعل" بجرعة واحدة على الأقلّ.

من جهتها أوضحت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنّ فارق الخمسة بالمئة بين الرقمين اللذين ذكرهما المنسّق الرئاسي هو نسبة الأشخاص الذين تقدّموا بطلبات للحصول على إعفاء من تلقّي اللّقاح، سواء تمّت الموافقة على طلبهم أو ما يزال قيد المراجعة.

وفي 9 أيلول/سبتمبر وقّع الرئيس جو بايدن أمراً تنفيذياً فرض بموجبه على موظفي الإدارات الفدرالية تلقّي اللّقاح وحرمهم من إمكانية تجنّب الحقنة عن طريق الخضوع لاختبار كورونا بانتظام.

وأمهل الأمر التنفيذي موظّفي الإدارات الفدرالية حتى 22 تشرين الثاني/نوفمبر للامتثال لهذا القرار.