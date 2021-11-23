ارتفعت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في أكتوبر تشرين الأول، لكن ارتفاع الأسعار وسط شح في المعروض ما زال يشكل تحديا لأولئك الذين يشترون للمرة الأولى.

وقالت الرابطةالوطنية للوسطاء العقاريين إن مبيعات المساكن القائمة زادت 0.8 بالمئة إلى معدل سنوي قدره 6.34 مليون وحدة الشهر الماضي.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تهبط المبيعات إلى معدل قدره 6.20 مليون وحدة.

وعلى أساس سنوي تراجعت مبيات المساكن القائمة، التي تشكل غالبية مبيعات المساكن في أكبر اقتصاد في العالم، 5.8 بالمئة.

وارتفع متوسط أسعار المساكن القائمة 13.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول عن مستواه قبل عام إلى 353 ألف و900 دولار.