أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الثلاثاء نمو حركة التداول في الموانئ البحرية الكورية الجنوبية بنحو 4% خلال الشهر الماضي بفضل زيادة صادرات البتروكيماويات وواردات خام الحديد.

وبلغ حجم البضائع التي تداولتها الموانئ الكورية الجنوبية خلال الشهر الماضي 9ر133 مليون طن بزيادة نسبتها 9ر3% عن الشهر نفسه من العام الماضي بحسب بيانات وزارة المحيطات والمصائد الكورية الجنوبية.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى زيادة حجم تداول الصادرات والواردات بنسبة 5ر3% إلى 7ر113 مليون طن خلال الشهر الماضي.

وزاد عدد الحاويات التي تداولتها الموانئ الكورية خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر1% إلى 56ر2 مليون حاوية قياسية حيث زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 1ر9% سنويا.

وبلغ حجم البضائع التي تم تداولها من غير الحاويات خلال الشهر الماضي 4ر88 مليون طن بزيادة نسبتها 9ر4% سنويا.

في المقابل تراجع حجم تداول بضائع الترانزيت التي تدخل الموانئ الكورية الجنوبية في طريقها إلى وجهتها النهائية بنسبة 4ر0% إلى 09ر1 مليون حاوية.