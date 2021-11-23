توفي عن عمر يناهز 95 عاماً الكاتب والروائي الأميركي نوا غوردون ، المعروف بأعماله عن تاريخ الطب بحسب ما أعلنت أسرته.

وجاء في بيان نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي "ببالغ الحزن تعلن عائلة نوا غوردون أنه توفي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2021" محاطاً باسرته.

واعتبرت العائلة أن غوردون الذي احتفل قبل أيام بعيد ميلاده الخامس والتسعين عاش حياة "طويلة ومثمرة" وأن أعماله "أثرت في حياة ملايين القراء حول العالم"، مؤكدة أن مؤلفاته "ستبقى حية" بعد وفاته.

ومن أبرز مؤلفات هذا الصحافي المولود في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1926 في ولاية ماساتشوستس (شمال شرق الولايات المتحدة) والذي تولى رئاسة تحرير مجلة "ساينس" العلمية كتابه "ذي فيزيشن" ("الطبيب") العام 1986.