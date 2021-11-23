أعلنت السلطات الصينية إن القراءة الشهرية لكثافة الجسيمات الدقيقة الملوثة للهواء (بي إم 5ر2) انخفضت في تشرين أول/أكتوبر الماضي إلى متوسط 25 ميكروجراما لكل متر مكعب في بكين، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله خلال الخريف والشتاء (الفترة من تشرين أول/أكتوبر إلى آذار/مارس) منذ أن تم تجميع البيانات لأول مرة في العاصمة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الثلاثاء، أن متوسط كثافة الجسيمات الدقيقة الملوثة للهواء في المدينة بلغ 32 ميكروجراما لكل متر مكعب في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بحسب ما أعلنته هيئة الإيكولوجيا والبيئة لبلدية بكين.

وعادة ما يشهد فصلا الخريف والشتاء انبعاثات كبيرة من الملوثات وظروفا جوية غير مواتية. وفي تشرين أول/أكتوبر الماضي، اتخذت بكين عددا كبيرا من الإجراءات لمعالجة تلوث الهواء، تتضمن المعالجة الخاصة للمركبات العضوية المتطايرة، وتنفيذ معايير وسياسات جديدة للمصادر المتنقلة.

يشار إلى أن "بي إم 5ر2"، وهي الجسيمات المحمولة في الهواء التي يقل قطرها عن 5ر2 ميكرومتر، تشكل مخاطر صحية جسيمة.