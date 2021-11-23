تم تأجيل إطلاق تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي الجديد، بعد حادث وقع أثناء استعدادات الإطلاق.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا)، إن التخفيف غير المخطط له لمشبك التثبيت، تسبب في حدوث اهتزاز في المرصد بأكمله.

ويقوم الخبراء الآن بإجراء اختبارات إضافية للتأكد من عدم تضرر أي من المكونات جراء الحادث.

وكان قد تم التخطيط لإطلاق المشروع المشترك بين وكالات فضاء أوروبا والولايات المتحدة وكندا، في 18 من كانون أول/ديسمبر المقبل من ميناء "كورو" الفضائي في جيانا الفرنسية، ومن المحتمل أن يتم تأجيله الآن لمدة أربعة أيام.

ومن المقرر أن يطير التلسكوب لمسافة 5ر1 مليون كيلومتر في الفضاء. ومن المقدر أن تستغرق مدة الوصول إلى النطقة المحددة نحو أربعة أسابيع.

وكان من المقرر في الأصل أن يتم الإطلاق في تشرين أول/أكتوبر من عام .2018 ويرغب العلماء في استخدام التلسكوب لمعرفة المزيد عن الكون المبكر.