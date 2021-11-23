نظم معهد دسمان للسكري، وهو معهد رائد لأبحاث مرض السكري أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مؤخرًا ورشة عمل متخصصة استمرت لثلاثة أيام حول الوقاية من مضاعفات القدم السكرية والتعامل معها.

أقيم هذا البرنامج في المعهد وحضره متخصصون في الرعاية الصحية. تعلم المتدربون مهارات تقييم وعلاج القدم لدى مرضى السكري باستخدام طرق التقييم والعلاج المبني على الأدلة، وذلك بهدف الحد من تقرح القدم السكرية وبترها، وقد أشرف على تنظيم هذا البرنامج وتدريب الحاضرين كل من: كاي كان، اختصاصية أولى لرعاية القدم السكرية ود. عبدالله العجمي، استشاري الاعصاب في معهد دسمان للسكري.

وتعتبر مشاكل القدم من الأسباب الرئيسية للاعتلال لدى مرضى السكري، كما تعتبر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من بين أعلى معدلات انتشار مرض السكري في العالم. تشير التقديرات إلى أنه في عام 2019 يوجد ما يقرب من 54.8 مليون بالغ مصاب بمرض السكري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن يرتفع هذا إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2045.

على الرغم من ارتفاع معدل انتشار مرض السكري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن العديد من بلدان المنطقة تفتقر إلى توفير الرعاية الكافية للقدمين وفحص القدم وبرامج تعليم الرعاية الذاتية.

وزودت الدورة المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتقييم القدم لدى مرضى السكري، وفحص وتصنيف خطر إصابة الفرد بتقرح القدم وتوفير التعليم المناسب الذي يمكن المرضى من الرعاية الذاتية والوقاية من القرح. كما هدفت إلى زيادة المعرفة والمهارات في تقييم وعلاج مشاكل القدم الشائعة ومضاعفات القدم السكرية، بما يتماشى مع الإرشادات الدولية الحالية.