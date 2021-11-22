الأول من نوعه في الكويت: حلُ الهوية الرقمية الكويتية المعتمِد على الهاتف المحمول والمدمَج في موقع WU.com وتطبيق ويسترن يونيون للهاتف المحمول للتحقُّق من الهوية عبر الإنترنت

أعلنت ويسترن يونيون، الرائدة عالميًّا في حركة الأموال والمدفوعات عبر الحدود وبمختلف العملات، بالمشاركة مع أمان للصيرفة ، عن تعاونها مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لدمج تطبيق "هويتي" الكويتي على الهاتف المحمول في موقع westernunion.com وتطبيق ويسترن يونيون للهاتف المحمول.

ويسترن يونيون هي أول مشغِّل لتحويل الأموال في الدولة يدمج إمكانيات تطبيق "هويتي" الكويتي على الهاتف المحمول في حلولها الرقمية، الأمر الذي يسهم في تسريع إستراتيجيتها للنمو المرتكز على التقنية لضمان حصول العملاء على خدماتٍ للدفع تتسم بالمرونة والسهولة.

يستطيع عملاء ويسترن يونيون الأفراد في الكويت الآن التمتع بتسجيلٍ سلسٍ وإجراء عملية التحقق عبر الإنترنت قبل الاستفادة من عروض الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركة، والتي تمكِّنهم من إرسال الأموال إلى أحبائهم حول العالم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ويستطيع العملاء مع موقع WU.com وتطبيق ويسترن يونيون للهاتف المحمول إرسال ما يصل إلى 750 دينار كويتي مباشرةً إلى مليارات الحسابات البنكية، بما في ذلك المَحافِظ والبطاقات، وعبر أكثر من 125 دولة ومقاطعة، مع توفر إمكانيات استلام فوري في 100 دولةٍ منها.

كما أن الصرف نقدًا متاحٌ في نحو 600.000 موقع من مواقع الخدمات المصرفية للأفراد وأكثر من 200 دولةٍ ومقاطعة.

تطبيق "هويتي" الكويتي على الهاتف المحمول، الحل الذي وفرته الهيئة العامة للمعلومات المدنية، عبارة عن هوية رقمية في الهاتف المحمول، وهي نسخة طبق الأصل للهوية الشخصية المدنية وتتمتع بإمكانيات متعددة، منها على سبيل المثال لا الحصر، التحقق من الهوية، والتصديق على الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت، والتوقيع الرقمي المعتمَد على المستندات والمعاملات.

تقول سلمى مسعود، رئيسة قسم الخدمات الرقمية في ويسترن يونيون بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "توظِّف ويسترن يونيون التقنية على مدار 170 عامًا، وتوصِّل الناس بعضهم ببعض— مما يسهم في توفير إمكانياتٍ لا محدودة وجعلها في متناول الأيدي."

وأضافت سلمى قائلة: "لقد أطلقنا خدماتنا الرقمية في الكويت مع أمان للصيرفة في عام 2017، ويحدونا الحماس للاستمرار في تقديم ما نتمتع به من إمكانياتٍ مع تطبيق "هويتي" الكويتي على الهاتف المحمول من أجل توفير حياةٍ أسهل لعملائنا، وذلك بإتاحة التسجيل عبر الإنترنت والتحقق من الهوية عن بُعد بكل يسر وسهولة."

تسعى ويسترن يونيون بنشاط نحو الابتكار الرقمي على المستوى المؤسسي، الأمر الذي ييسر للعملاء الحصول على مزيدٍ من الفرص للاختيار من بين خيارات تحويل الأموال وبجودةٍ أعلى.

ومع القوة التي تتمتع بها التقنية، يرتفع مستوى التوقعات لخدمةٍ لا تتسم بالسرعة فحسب، بل بالسلاسة والاتصال أيضًا.

فالعملاء يتوقعون خدماتٍ ماليةً تضاهي في سهولتها وسرعتها عمليات إرسال الرسائل النصية؛ وتلبية هذا النوع من الخدمات يتطلب عقد تحالفاتٍ إستراتيجيةٍ مع الشركاء."

ويقول عادل المزيني، المدير الشريك في أمان للصيرفة: "نلتزم في أمان للصيرفة بتقديم قيمةٍ أكبر للعملاء من خلال الاستمرار في ابتكار حلولٍ لحركة الأموال عبر الحدود. ويدًا بيد مع ويسترن يونيون، نفتخر بالقول إن هذه هي المرة الأولى التي يستطيع فيها العملاء الذين يستعملون الحلول الرقمية لإرسال تحويلاتٍ مالية إلى الخارج التمتع بمميزات التحقق من الهوية عبر الإنترنت بسهولة.

يتسم السوق الدولي للتحويلات المالية بالتطوُّر، ونحن عازمون على الاستمرار في التطور معه لخدمة مجموعةٍ كبيرةٍ من العملاء بمزيدٍ من الحلول والخدمات."

دليل العميل

يستطيع العملاء الجدد التسجيل عبر الإنترنت في موقع WU.com أو في تطبيق الهاتف المحمول، وتعبئة التفاصيل اللازمة، واختيار KYC (اعرف عميلك) عن طريق خيار تطبيق "هويتي" الكويتي على الهاتف المحمول، ثم الذهاب إلى تطبيق الهوية الشخصية على الهاتف المحمول واختيار أمان للصيرفة.

متى ما اكتملتْ عملية التحقق من الهوية، يتسلَّم العملاء من ويسترن يونيون رسالةً بالبريد الإلكتروني بتأكيد تفعيل الحساب.

بإمكان العملاء الذين يجددون هوياتهم الوطنية المدنية أيضًا استعمال تطبيق "هويتي" الكويتي على الهاتف المحمول لإعادة التحقق من ملفهم الشخصي عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الحضور شخصيًّا لإنهاء إجراءات إعادة التحقق من الهوية.

إلى جانب سهولة وموثوقية عملية إرسال الأموال في أي وقت، فإن الموقع الإلكتروني والتطبيق (المتوفر لمستخدمي iOS وأندرويد) يعرضان أسعار الصرف والرسوم الحالية، ويتتبَّعان التحويلات المالية عبر الإنترنت، كما يعرضان قائمةً بجميع بيانات المعاملات السابقة.