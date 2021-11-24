محمد الجلاهمة



كشفت أحدث إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية عن إبعاد 572 وافدا بواقع 398 رجلا و 174 أنثى خلال أسبوع وتحديدا في الفترة من 17 حتى 23 نوفمبر الجاري.



وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية ان التسريع من وتيرة الإبعاد يأتي بناء على توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي وتعليمات ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف، والمتعلقة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المضبوطين من مخالفي القانون، وسرعة العمل على إبعادهم عن البلاد.



من جهة أخرى، أسفرت حملة لقطاع المرور والعمليات امتدت على سوق الجمعة وعلى مدار 24 ساعة عن حجز 11 مستهترا تحفظيا وإحالة 26 حدثا لنيابة الأحداث، وحجز 34 مركبة لتسببها في ازعاج الأهالي ومخالفة عدد من الشاحنات لوقوفها في الممنوع وحجز 19 مركبة مخالفة من قبل دوريات المرور يوم الجمعة الماضي.



وقالت وزارة الداخلية في بيان لها ان دوريات شرطة النجدة خلال الاسبوع من 13 وحتى 19 قامت بتحويل 148 حدثا من دون رخصة لنيابة الاحداث، وتم ضبط 3 أشخاص مطلوبين جنائيا و9 اشخاص إلقاء قبض، و16 تغيبا، و19 انتهاء إقامة، وضبط 3 اشخاص مطلوبين جنائيا و10 بحالة سكر ومشروبات كحولية، و6 حالات مشاجرة، وإحالة 5 اشخاص الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات، وضبط 61 شخصا من دون إثبات وتقديم المساعدة لعدد 476 حالة.