سعود عبدالعزيز

انتقل فريق من الادلة الجنائية الى مواقف في منطقة الفروانية لرفع الآثار في محاولة لمعرفة حقيقة اندلاع حريق متعمد وهو ما تسبب في اتلاف عدد من المركبات، كما تم التحفظ على ورقة مدون عليها عبارة تؤكد ان الحريق متعمد، حيث ستتم مقارنة الخطوط مع اشخاص يتم توقيفهم للاشتباه. وتبين من المعاينة وجود آثار لمادة سريعة الاشتعال وهو ما يرجح ان يكون الحريق بفعل فاعل.

على صعيد آخر، تقدم مواطن يملك شركة تجارة عامة ومقاولات في منطقة الشويخ الصناعية متهما وافدا مصريا يعمل لديه بتعمد اتلاف كاميرات المراقبة.

وقال مصدر امني فور تسجيل قضية وجه محقق مخفر شرطة الشويخ باستدعاء الوافد للتحقيق معه والوقوف على حقيقة الادعاء فيما لم يعرف الاسباب التي دعت المدعى عليه الى الاتلاف العمدي للكاميرات وإذا ما كان الامر مرتبطا بقضية سرقة أو شروع في سرقة كان بصدد ارتكابها.