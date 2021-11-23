استقبل وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا على رأس وفد رفيع من الوزارة، وذلك بحضور كبار قادة وضباط الحرس الوطني، حيث تفقد الوفد المستشفى الميداني الجديد في معسكر التحرير.

ورحب وكيل الحرس بالوفد الزائر، ونقل له تحيات القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، والفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف نائب رئيس الحرس، مشيدا بالتعاون القائم بين الحرس ووزارة الصحة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات الحرس الوطني في الجانب الصحي وتبادل الخبرات، مؤكدا أن الحرس وترجمة لتوجيهات القيادة السياسية حرص على تنفيذ المستشفى الميداني الجديد خلال أزمة كورونا بعد قيامه بتجهيز مستشفى ميداني لخدمة أهالي منطقة المهبولة بالتعاون مع وزارة الصحة، ونجاحه في تنفيذ الدور المنوط به في تقديم الدعم والإسناد لوزارة الصحة وتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات.

وبعد جولة الوفد داخل المستشفى الميداني، أشاد رضا بالتجهيزات والأجهزة الحديثة التي يشتمل عليها المستشفى الميداني، والتي ستمكن الكادر الطبي من أداء دوره بنجاح في مختلف الظروف، مثمنا حرص الحرس الوطني على التعاون مع الوزارة وتقديم الدعم والإسناد لها في جميع الظروف والأوقات، وهذا ما لمسناه على أرض الواقع خلال جائحة كورونا، مؤكدا أن الوزارة على أتم استعداد لتزويد الكوادر الطبية في الحرس الوطني بكل الخبرات والمستجدات بهدف تعزيز الصحة العامة بالمجتمع.