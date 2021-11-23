ثمّنت وزارة الخارجية العراقية دور الكويت في دعم العراق وجهودها في تعزيز التعاون الثنائي.

وذكرت الوزارة في بيان ان وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية قحطان طه بحث وسفيرنا لدى العراق سالم الزمانان في مقر الوزارة تطورات ملف التعاون بين البلدين في السنوات الأخيرة.

وأثنى طه على جهود الكويت التي بذلتها في دعم العراق، لاسيما في مجالات التعاون الثنائي والإقليمي والدولي و«استمرار رغبتها في المحافظة على إدامة هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين».

وأكد حرص حكومة العراق على تحسين هذه العلاقات وإنهاء جميع القضايا العالقة بين البلدين ومد جسور التعاون بينهما على أساس العلاقات المتوازنة والمصالح المشتركة.