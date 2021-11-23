عبدالعزيز الفضلي

بعد إيقاف المواد غير الأساسية وعدم تقديمها للطلبة في الفصل الدراسي الأول نتيجة للخطة الدراسية التي وضعت بسبب جائحة كورونا وجد التوجيه الفني للتربية البدنية بوزارة التربية مدخلا للمدارس لإعطاء الأنشطة المصاحبة للمادة، وذلك عن طريق الاتحاد الرياضي المدرسي.

وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، عن ان توجيه البدنية وبالتعاون والتنسيق مع الاتحاد المدرسي والإدارات المدرسية سيعيد للطلبة أنشطة مادة التربية البدنية بدءا من الشهر المقبل من خلال المراكز التدريبية الخاصة في المرحلة الابتدائية، مشيرة إلى انها ستكون في رياضات كرة القدم واليد والسباحة والبولينغ.

وأضافت انه فيما يتعلق بطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية ستقدم الأنشطة عن طريق دوري المدارس في الفترة المسائية من خلال الألعاب الجماعية الـ 4 والألعاب الفردية في البولينغ وألعاب القوى، مشيرة إلى ان الأنشطة الخاصة بالبنات ستكون للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة عبر مراكز التدريب في كرة القدم للصالات واليد والسباحة والبولينغ.

وذكرت المصادر ان التوجيه الفني للتربية البدنية يهدف من تقديم هذه الأنشطة الى اكتشاف المواهب الموجودة وصقلها وتنميتها ولتمثيل الاتحاد المدرسي في المشاركات الرياضية، لافتة إلى ان ذلك يأتي بعد إبرام الاتحاد المدرسي اتفاقيتي تعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم واتحاد اليد إضافة إلى التنسيق مع الإدارات المدرسية لتشجيع الطلبة على التسجيل والمشاركة في هذه الأنشطة من خلال المراكز التدريبية.