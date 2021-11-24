كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية خلال إحصائية صادرة عن إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير عن أن الفريق الرقابي كثف من جولاته الميدانية على مختلف الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمطاعم للتأكد من التزام المحلات بلوائح وأنظمة البلدية، فضلا عن التأكد من التزام العاملين باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بارتداء القفازات والكمامات، لاسيما التباعد الجسدي لمحاصرة فيروس كورونا.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة طلال العقاب أن الجولات الميدانية التي نفذها الفريق الرقابي بالإدارة على الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمطاعم والجمعيات التعاونية خلال شهر أكتوبر الماضي أسفرت عن تحرير 253 مخالفة بعد الكشف والمرور على 1356 محلا فضلا عن تحرير 14 أمر صلح.



وأضاف انه تمت إزالة 927 إعلانا عشوائيا مخالفا من الساحات والميادين، مبينا ان تلك الإعلانات التي تنوعت بين 846 من الورق المقوى والخفيف و63 من القماش و18 من الحديد تعمل على إعاقة الرؤية وتشويه المنظر الحضاري للبلاد.