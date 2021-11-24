تسعى الكويت إلى اجتذاب واستقطاب استثمارات خارجية عالمية من خلال طرحها مشاريع تنموية اقتصادية تساهم في تعزيز الناتج المحلي للدولة إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب الراغبين في العمل خارج القطاع العام، ويعد تطوير جزر جسر الشيخ جابر الأحمد من المشاريع الاستراتيجية والتنموية ذات البعد الاقتصادي لاسيما في ظل الموقع الاستراتيجي لهذه الجزر التي ستساهم بتنفيذ الرؤية الطموحة (كويت 2035).



وتهدف تلك المشاريع إلى خلق مناطق تجارية جديدة إضافة إلى محطات سياحية لما تمتلكه الكويت من شواطئ وبيئة جاذبة للمستثمرين مما يمهد لتحقيق نقلة نوعية في اقتصاد الدولة وتنويع مصادر الدخل.



ويعد مشروع تطوير الضفة الجنوبية (الشويخ) هو الأضخم من حيث مساحة الموقع الإجمالية والتي ستبلغ 635913 مترا مربعا مقارنة ببقية المشاريع الثلاثة الأخرى، كما ستبلغ نسبة البناء 30 % من كامل المساحة الإجمالية.



وستبلغ النسبة التجارية لمشروع تطوير الضفة الجنوبية (الشويخ) 12 % وسيكون الحد الأقصى لبناء الأدوار 8 طوابق مخصصة للمكاتب الإدارية ومحلات بيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي.



اما مشروع الجزيرة الجنوبية فستبلغ مساحة موقعها الإجمالي 282355 مترا مربعا بنسبة بنائية تبلغ 20 % من كامل المساحة الإجمالية حيث سيكون الحد الأقصى لبناء الأدوار 4 طوابق أما النسبة التجارية فستكون 10 % من المساحة الإجمالية.



وستبلغ مساحة مشروع الجزيرة الشمالية والذي يعد الثالث من حيث مساحة الموقع الإجمالية حوالي 283358 مترا مربعا بنسبة بناء 20 % من كامل المساحة الإجمالية فيما ستبلغ مساحة مشروع الضفة الشمالية (الصبية) 565504 أمتار مربعة بنسبة بناء 30 % من كامل المساحة الإجمالية.



وستنقسم تصنيفات الأنشطة في تلك المشاريع الأربعة إلى ثلاثة تصنيفات منها الثقافي وهو ما يختص بالمعارض الفنية والمتاحف والمسارح والمراكز الثقافية ومراكز شباب ومراكز اجتماعية أما التصنيف الثاني فسيكون ترفيهيا من خلال إنشاء ملاعب الغولف ومتنزهات ومرافق المخيمات وحلبات السباق وصالات دور السينما.



وسيضم التصنيف الترفيهي أيضا مراكز ترفيهية مثل قاعات ألعاب عائلية وللأطفال وساحات التزلج على الجليد وحدائق مائية فيما سيضم التصنيف التعليمي مواقع أو مباني يقوم القطاع الخاص أو العام بتشغيلها لتوفير خدمات تعليمية يومية أو لبعض الوقت تتضمن مواقع للتطوير المهني كالتدريب على مهارات الكمبيوتر وحضانات عامة.



وفي هذا السياق، أكد عضو المجلس البلدي د. حسن كمال في تصريح لـ «كونا» أمس أن الكويت بحاجة ماسة لتوفير الخدمات الترفيهية والثقافية والتعليمية والسياحية لمواطنيها، حيث إن الدولة لديها كامل المقومات لإنشاء تلك المشاريع التنموية.



وأوضح د. كمال أن مشروع جسر الشيخ جابر تم افتتاحه وآن الأوان لتشغيل المساحات المتوافرة باستثمار متميز وغير تقليدي يتناسب مع موقع المشروع وخصوصيته الهندسية، مؤكدا أن ربط الجسر مدينة الكويت مع مدينة الصبية له أهمية تكمن في التشجيع على تسريع العمل على تنفيذ المشاريع في المنطقة الشمالية في الكويت.



وأشار إلى أن المشروع تم عرضه على المجلس البلدي بناء على طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهو عبارة عن اعتماد لأربعة مواقع للاستثمار ضمن مشروع جسر الشيخ جابر، مشيرا الى أن المجلس البلدي يعد البوابة الأولى لأي مشروع في الدولة لتخصيص المواقع وتحديد الاستعمالات وغيرها.