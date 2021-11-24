مفرح الشمري



بعد 30 يوما من ذهابه إلى لندن للعلاج من مرض «الرعاش»، عاد إلى البلاد الشاعر المخضرم عبداللطيف البناي أول من أمس، حيث أكد لـ «الأنباء»، التي زارته في بيته، ان رحلته العلاجية تكللت بالنجاح، شاكرا «الأنباء» على وقفتها معه ومساندتها له حتى وصوله إلى العاصمة البريطانية.



وقال الشاعر المخضرم عبداللطيف البناي: الحمد لله حالتي مستقرة والأشعة التي أجريتها هناك على الرأس كانت سليمة، وحاليا أشعر بتحسن كبير بعد الفحوصات الطبية الدقيقة التي أجريتها، وكانت برفقتي ابنتي التي كانت تتابع الحالة الصحية مع الأطباء، والحمد لله على النتيجة التي وصلت لها والفضل بعد الله لـ«الأنباء» التي ساندتني بقوة واوصلت معاناتي للمسؤولين في الاعلام والصحة لأعالج خارج الدولة، فلكم كل الشكر والتقدير.



كما شكر البناي وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري ووزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح على تسريع الإجراءات لسفره للخارج وذلك بعدما سلطت «الأنباء» المشاكل الصحية التي عانى منها في الفترة الأخيرة بشكل كبير لدرجة أنه لا يستطيع الوقوف.



الشاعر المخضرم عبداللطيف البناي يعتبر أحد ألمع كتاب الأغنية في الخليج وضلعا مهما في الأغنية الكويتية العاطفية والوطنية و«يستاهل الفزعة» دائما ليستمر في عطاءاته الشعرية سواء بالساحة الغنائية او المسرحية او حتى في المجال التربوي، خصوصا انه كتب اغنية جميلة بمناسبة «عودة الطلبة للمدارس» قام بتلحينها الموسيقار د.عامر جعفر، والتي نالت إعجاب الجميع وذلك بعد توقف الدراسة الحضورية بسبب جائحة كورونا.



«الأنباء» تتمنى الشفاء التام للشاعر المخضرم عبداللطيف البناي، والحمد لله على سلامتك يا «بوناصر».