عبدالعزيز جاسم



دخل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة علي عتيق مرحلة التدريب الانفرادي بعد ان منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر للمشاركة في المباريات، إلا انه لن يتمكن من المشاركة في مواجهة اليرموك الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري stc الممتاز، على أن يكون جاهزا للمشاركة في مباراة النصر بالجولة الثالثة. وكان عتيق قد قام بإجراء عملية جراحية في بطنه قبل ما يقارب 3 أسابيع تكللت بالنجاح.



كما سيفتقد الفريق خدمات المدافع السويدي «فلسطيني الأصل» ميشيل ميلاد في مباراة اليرموك، وذلك للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مواجهة الفحيحيل السابقة التي انتهت بفوز البرتقالي بهدف دون رد سجله شبيب الخالدي من ركلة جزاء.



إلى ذلك، يواصل المهاجم طلال العجمي مرحلة العلاج في عيادة اتحاد الكرة والنادي بعد إصابته بتمزق قوي في العضلة الضامة حرمه من دخول التدريبات لما يقارب الشهرين ويحتاج أيضا إلى فترة علاج أخرى من أجل التعافي بصورة أكيدة.



وفي السياق نفسه، احتفى الجهاز الإداري للفريق الأول بأحد الفنادق بلاعبي الأزرق الأولمبي طلال القيسي وعبدالله الجزاف وعثمان الشمري وناصر فالح، وذلك بعد تأهلهم مع الأولمبي إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما في أوزبكستان يونيو 2022، كما سيقيم النادي حفلا تكريميا لجميع اللاعبين المتأهلين بمن فيهم فهد الفضلي الذي يشارك ضمن فريق تحت 20 عاما بحضور رئيس النادي أسعد البنوان.