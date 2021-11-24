توج فريق «تيم كايدهم» ببطولة «مس دوسري غايم أون الكويت» للألعاب الإلكترونية بعد تغلبه على فريق «D2WN» بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت في الـ «مارينا كريسنت».



وشهدت المنافسات صراعا كبيرا بين 16 فريقا تأهل منها 8 إلى الدور ربع النهائي الذي شهد فوز «تيم كايدهم» على «الهاشمي» 3-1 وفوز «D2WN» على «ميلان» 3-1 وأيضا فوز «M.O.H.D» على «N.O.I.S» بنتيجة 3-1 أيضا، و«جوكر 23» على «غوليت» بثلاثية نظيفة.



وفي نصف النهائي، نجح «تيم كايدهم» في تجاوز «جوكر 23» بصعوبة 3-2، و«D2WN» في تخطي عقبة «M.O.H.D» بنتيجة 2-1، وفي مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، فاز «M.O.H.D» على «جوكر 23» بصعوبة 3-2. وحصل «تيم كايدهم» صاحب المركز الأول على جائزة 600 دينار كويتي، فيما نال «D2WN» الوصيف 400 دينار، أما «M.O.H.D» صاحب المركز الثالث فكان نصيبه 200 دينار.



يذكر ان بطولة «مس دوسري غايم أون» أبصرت النور من رحم عالم كرة القدم الإلكترونية الواسع الذي يسيطر عليه السعودي مساعد الدوسري.



يقوم نظام البطولة على تكوين فريق من لاعبين اثنين ليتنافس مع غيره من الفرق على «بلاي ستيشن 5» لكن بنظام لعب جديد لـ «كرة القدم الالكترونية 22»، وقد لعبت البطولة بأكملها بأحدث إصدار لكرة القدم الإلكترونية 22 على بلاي ستيشن 5.