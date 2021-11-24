تنظم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (فيوتشر كيد) مسابقة «البولينغ» في 3 ديسمبر المقبل في موقعها الجديد ديسكفري بمجمع دوم أبوحليفة. وتنطلق المسابقة في إطار تنافسي للشباب الهواة، والتي تهدف إلى زيادة نشر ثقافة رياضة البولينغ نظرا لما تتمتع به هذه اللعبة من الرقي في التعامل مع الكرة بعيدا عن الحركة المبالغ بها، إذ يشارك في المسابقة 72 لاعبا قادرين على المنافسة في مراحل تحد وإثارة وإيجاد لاعبين مميزين سيحصلون على جوائز قيمة متنوعة مقدمة من طفل المستقبل مثل بلاي ستيشن 5، وناينتندو، وسكوتر كهربائي (شاومي). جدير بالذكر انه تم افتتاح ديسكفري الجديد بمجمع دوم أبوحليفة، والذي يحظي ولأول مرة بالتميز والترفيه والإثارة في مكان واحد، وليناسب جميع الفئات وكافة الشرائح العمرية التي تشكل المزيج الاجتماعي ليكون مقر العائلة الترفيهي، حيث توجد احدث واكثر الألعاب إثارة للصغير والكبير ليتشاركوا الفرحة والمغامرة في طفل المستقبل الجديد بمجمع دوم والذي يجعل هذا الموقع منفردا كواحد من أحدث المواقع الترفيهية ويضم احدث ألعاب البولينغ والبياردو وألعاب VR، وكذلك قاعة لألعاب الفيديو المشوقة، ومنطقة خاصة لألعاب الأطفال، إلى جانب العديد من الألعاب الفردية والجماعية التي تم انتقاؤها بعناية لتجعل من زيارة هذا المركز الترفيهي تجربة رائعة لرواده.