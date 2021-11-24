أعلن «وربة» عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع أكاديمية برازوكا الرياضية لكرة القدم، والتي بموجبها سيتولى البنك رعاية أنشطة الأكاديمية خلال 2022.



وبهذه المناسبة، أكد المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن المطيري بعد توقيع عقد الشراكة أن البنك يعتزم عقد المزيد من الشراكات مع عدة جهات تعنى بجيل الشباب وتدعم مسيرتهم الرياضية والكروية خاصة.



وأوضح ان هذا التوجه لبنك وربة، هو في إطار مساهمات البنك الفاعلة نحو توجيه طاقات الشباب منذ الصغر لممارسة الأنشطة الرياضية التي تنعكس إيجابا على صحتهم البدنية وتمكنهم من عيش نمط حياة صحي وسليم. وأشار المطيري إلى أهم المبادرات الرقمية التي أطلقها «وربة» تطبيق «Fayez» الحصري لرياضة المشي، ويعتبر حلا رقميا يتعلق بالشأن الاجتماعي والصحي وبالأخص مسألة الحد من آثار السمنة الناتجة عن قلة الحركة والطعام غير الصحي، وهذا التطبيق الحصري هو الأول من نوعه على صعيد الكويت وصمم لكي يحفز المجتمع نحو المحافظة على صحتهم من خلال ممارسة رياضة المشي ولمكافأتهم على تحقيق أهدافهم.



وأضاف ان تطبيق «Fayez» يتميز بأنه سهل الاستخدام ذو تصميم مبتكر، وجذاب، ويمكن تحميله من خلال Apple App Store أو Google Play على الجهاز الذكي، والبدء في رحلة «Fayez» لممارسة رياضة المشي، والتحديات المختلفة.



بدوره، عبر المدير الفني للأكاديمية برازوكا الرياضية لكرة القدم الكابتن علي فلاح، عن سعادته برعاية بنك وربة لأنشطة الأكاديمية وعلى حرصهم لدعم الكوادر الشبابية والنهضة بالكرة الكويتية.