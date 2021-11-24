الدوحة - فريد عبدالباقي



أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لائحة بالأندية التي يحق لها المشاركة في دوري أبطال آسيا 2022 بعد أن أتمت الأوراق اللازمة من أجل الحصول على الرخصة الآسيوية.



وضمت القائمة 23 فريقا عربيا، هي: السد والدحيل والريان والغرافة والأهلي (قطر)، والجيش (سورية)، وبني ياس وشباب الأهلي والشارقة والعين والوحدة وخورفكان (الإمارات)، والهلال والشباب والتعاون والاتفاق والفتح والفيصلي وضمـــك (السعوديـــة)، والوحدات (الأردن)، والقوة الجوية والزوراء والشرطة (العراق).



في المقابل، خسر لبنان فرصة المشاركة في البطولة، حيث لم تقدم أنديته الأوراق المطلوبة، إذ كان من المقرر مشاركة الأنصار ممثلا للبطولة بنصف مقعد.



من ناحية اخرى، تصل بعثة منتخب قطر الأول لكرة القدم إلى الدوحة غدا، عقب إنتهاء معسكره التدريبي القصير في مدينة ملقة الإسبانية، استعدادا لخوض غمار بطولة كأس العرب لكرة القدم التي ستقام في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.