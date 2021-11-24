يستمر التسجيل في سباق بنك الكويت الوطني للجري الذي ينطلق في 4 ديسمبر المقبل. ومازال المجال مفتوحا أمام الراغبين في المشاركة التسجيل عبر الرابط الإلكتروني nbk.com/nbkrun في فرصة أخيرة قبل نفاد الأماكن المرصودة للمتسابقين.



وفي خطوة لرفع وتيرة المنافسة وتلبية لطلب المشاركين، تمت إضافة مسافة 5 كم للمنافسة. ويكافئ السباق في ختامه 12 فائزا لكل من النساء والرجال، حيث يحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى عن مسافة 11 كم على جوائز نقدية 1000 و700 و500 دينار أما الفائزون بالمراكز الأولى عن مسافة 5 كم فيحصلون على جوائز نقدية 500 و400 و300 دينار. كما تقدم شركة أوريدو جوائز حصرية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق.



أما جميع من سجل في السباق، فسيكون مؤهلا مباشرة للدخول في سحب الحفل الختامي الكبير على الجائزة الكبرى للسباق سيارة نيسان اكستيرا مقدمة من مجموعة البابطين، الشريك الاستراتيجي للسباق. كما تقدم شركة أوريدو لجميع المسجلين عروضا حصرية خاصة، بالإضافة إلى فرصة استثنائية لحضور مباراة باريس سان جرمان.



ويبدأ موعد تسلم أرقام المتسابقين الثلاثاء 30 نوفمبر حتى الخميس 2 ديسمبر من الساعة 3 ظهرا حتى 9 مساء في حديقة الشهيد القاعة متعددة الاستخدامات في المرحلة الأولى بجانب ستاربكس، حيث ستكون نقطة انطلاق الـ 11 كم من الجزيرة الخضراء ونقطة انطلاق الـ 5 كم من سوق شرق في تمام 8:30 صباحا. وسيكون الانتهاء للمسافتين في حديقة شاطئ الشويخ على شارع الخليج العربي ذهابا باتجاه واحد فقط. ويأتي سباق الوطني للجري في إطار المبادرات الاجتماعية التي دأب البنك الوطني على تنظيمها تأكيدا على نهجه الثابت في تنمية المجتمع. وتشمل مبادرات الوطني مختلف الفعاليات الاجتماعية والإنسانية والخيرية والتعليمية والرياضية والبيئية التي تسعى إلى خدمة المجتمع والمساهمة في تنميته على نحو أفضل.



تجدر الإشارة إلى أنه يشارك في سباق الجري جهات داعمة ومساندة وتنظيمية لضمان حسن سير السباق وسلامة جميع المشاركين وذلك في خطوة لتأكيد مسؤوليتنا الاجتماعية المشتركة كمؤسسات وجهات، ونذكر دعم الشريك الاستراتيجي للسباق مجموعة البابطين إلى جانب المشاركة اللافتة لكل من بلدية الكويت وإدارة الإطفاء والمشروعات السياحية ووزارات الداخلية والتجارة والصحة.



يذكر أن هذا الحدث الرياضي الذي دأب بنك الكويت الوطني على إطلاقه سنويا بنسخة مغايرة يستقطب آلاف المشاركين من جميع فئات المجتمع على اختلاف أعمارهم. ويتطلع بنك الكويت الوطني إلى نتائج مميزة في هذه النسخة الجديدة المخصصة للجري.



ويفتح السباق مجال المشاركة للجميع من عمر 15 سنة وما فوق، هذا، وقد خصص بنك الكويت الوطني مكافأة خاصة للمشاركين من أصحاب الهمم، وذلك تشجيعا على مشاركتهم وحرصا على وجودهم الدائم في هذا النوع من الفعاليات التي تشكل حجرا أساسيا في عملية الدمج الاجتماعي لأصحاب الاحتياجات الإضافية. لاسيما أن السباق بنسخته الجديدة يهدف إلى رفع وتيرة المنافسة واكتساب متنافسين جدد من رياضيين ومحترفين وهواة إلى جانب فتح المجال أمام جميع أفراد العائلة للاستمتاع والتسلية.