يتبارز مان سيتي الإنجليزي وضيفه باريس سان جرمان الفرنسي على صدارة المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، عندما يلتقيان اليوم في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات. وسيضمن «السيتي» (9 نقاط) التأهل حال تفاديه الخسارة أمام وصيفه سان جرمان (8)، أو عدم فوز بروج البلجيكي (4) على لايبزيغ الألماني (1). وبعد معاناته من عدة غيابات، يعود إلى تشكيلة مدرب سان جرمان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المهاجم نيمار الذي شارك في الفوز الأخير محليا ضد نانت حيث يتصدر بفارق كبير عن منافسيه، فيما بدأ مواطنه النجم ليونيل ميسي يستعيد مستواه تدريجا اثر تعافيه من الاصابة. وخاض تمارين الإثنين كل من الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما والمدافعان البرازيلي ماركينيــــــــوس وبريسنيــــــــل كيمبيمبي. لكن بوكيتينو، الذي ربط اسمه بتدريب مان يونايتد الإنجليزي، يخشى خسارة مهاجمه الدولي مبابي الذي لم يتدرب مع رفاقه الإثنين، فيما ضمت التشكيلة الباريسية للمرة الأولى المدافع الإسباني سيرخيو راموس العائد من إصابة. وفي حال مشاركة نجم دفاع ريال مدريد السابق ستكون الأولى له في سبعة أشهر.



في المقابل، يغيب عن سيتي نجم وسطه البلجيكي كيفن دي بروين المصاب بفيروس كورونا، كما غاب عن فوزه الأخير ضد إيفرتون بثلاثية مهاجمه الجديد جاك غريليش بسبب الإصابة، علما بأن الفريق المملوك إماراتيا يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الذي يحمل لقبه، بفارق 3 نقاط عن تشلسي.



ويأمل ريال مدريد الإسباني في إصابة عصفورين بحجر واحد، عندما يحل على شيريف تيراسبول المولدوفي في المجموعة الرابعة.



وبحال فوز الفريق الملكي سيثأر لخسارته الصادمة ذهابا 1-2 في عقر داره أمام الفريق المتواضع قاريا، كما سيضمن بطاقة العبور إلى ثمن النهائي. يتصدر رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بتسع نقاط، بفارق نقطتين عن إنتر الإيطالي وثلاث عن شيريف، فيما يتذيل شاختار الأوكراني الترتيب بنقطة يتيمة.



وسيضمن ريال صدارة المجموعة حال فوزه وعدم فوز إنتر على شاختار. أما الفريق الإيطالي فسيضمن العبور حال فوزه على شاختار وعدم فوز شيريف على ريال مدريد. واللافت ان شيريف الذي حقق بداية رائعة بفوزين قبل عودته إلى أرض الواقع بخسارتين تواليا، يمكنه ضمان التأهل حال فوزه على الريال وخسارة إنتر أمام شاختار. وتشهد المجموعة الثالثة، التي تضم أياكس أمستردام الهولندي التأهل عنها بأربعة انتصارات متتالية، مواجهة طاحنة على المركز الثاني بين بوروسيا دورتموند الألماني (6) ومضيفه سبورتينغ البرتغالي (6). وسيضمن دورتموند التأهل حال تغلبه على خصمه، نظرا لفوزه ذهابا 1-0، فيما سيضمن سبورتينغ العبور حال فوزه على دورتموند بفارق هدفين. والوضع مشابه في المجموعة الثانية، إذ ضمن ليفربول الإنجليزي الصدارة بأربعة انتصارات متتالية، حيث يستقبل أتلتيكو مدريد الإسباني (4) ميلان الإيطالي (1)، فيما يحل بورتو الثاني (5) على رجال المدرب الألماني يورغن كلوب المنتشين من فوزهم الكبير على أرسنال 4-0 في الدوري الإنجليزي.



وسيتأهل بورتو حال فوزه على ليفربول وخسارة أتلتيكو أمام ميلان.