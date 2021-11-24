ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن المدير الفني الجديد لفريق برشلونة لكرة القدم تشافي هيرنانديز أوقف تحركات ناديه للتعاقد مع لاعب فريق مان يونايتد الإنجليزي فان دي بيك لحاجته إلى مهاجمين.



وأوضحت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني أمس، أن تشافي أبلغ مجلس إدارة النادي الإسباني برئاسة خوان لابورتا، انه لا يحتاج إلى المزيد من لاعبي خط الوسط وبدلا من ذلك يريد تعزيز خياراته الدفاعية والهجومية في سوق الانتقالات الشتوية يناير المقبل.



وكان فان دي بيك بالفعل في مدار برشلونة عندما لعب لأياكس، عندها جرت أولى المحادثات مع وكلائه، على الرغم من أن العملية لم تؤت ثمارها ووقع اللاعب لمان يونايتد.