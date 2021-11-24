دعا رئيس نادي توتنهام هوتسبير، دانييل ليفي، مسؤولي النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إلى تحسين استراتيجية التعاقد مع اللاعبين بعد أن أنفق قرابة 400 مليون جنيه استرليني على صفقات جديدة منذ افتتاح ستاده الجديد في 2019، لكن النتائج المرجوة لم تتحقق في أرض الملعب.



وقال ليفي في بيان بعد إعلان أحدث النتائج المالية للنادي، إن العامين الماليين الأخيرين شكلا تحديا كبيرا لتوتنهام بسبب وباء «كوفيد-19»، حيث تكبد النادي خسائر قبل الضرائب تصل قيمتها إلى قرابة 150 مليون جنيه استرليني (200.48 مليون دولار).



لكن بعد افتتاح الملعب الجديد الذي تبلغ سعته 60 ألف متفرج وأيضا مركز التدريبات، قال ليفي، إن النادي وضع قواعد متينة للنجاح في المستقبل.



وقال ليفي: «منذ افتتاح الستاد الجديد في أبريل 2019 أنفقنا قرابة 400 مليون جنيه استرليني على اللاعبين. التعاقد مع لاعبين جدد لا يضمن النجاح وتركيزنا ينصب الآن على تحسين نوعية التعاقدات وطرق التدريب ولياقة اللاعبين وقدراتهم التنافسية».