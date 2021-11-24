أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هداف ليفربول محمد صلاح ومهاجم باريس سان جرمان ليونيل ميسي ولاعب مان يونايتد كريستيانو رونالدو ضمن 11 لاعبا في القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في العالم خلال العام الحالي.



وإلى جانب هذا الثلاثي، تضم القائمة أيضا روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) وكيفن دي بروين (مان سيتي) وثنائي تشلسي نغولو كانتي وجورجينيو وكريم بنزيمة (ريال مدريد) وإرلينغ هالاند (بروسيا دورتموند) وثنائي سان جرمان كيليان مبابي ونيمار. ويتنافس بيب غوارديولا مدرب مان سيتي وتوماس توخيل مدرب تشلسي وأنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير على جائزة أفضل مدرب إلى جانب أيضا هانز فليك مدرب ألمانيا وروبرتو مانشيني الذي قاد إيطاليا لحصد لقب بطولة أوروبا 2020 الصيف الماضي.



وظهر أليسون بيكر (ليفربول) وإدوار مندي (تشلسي) وكاسبر شمايكل (ليستر سيتي) ضمن المرشحين لجائزة أفضل حارس.



ويعلن «فيفا» أسماء الفائزين في 17 يناير، وسيشهد الحفل أيضا اختيار أفضل لاعبة في العالم وأفضل مدربة إلى جانب مجموعة من الجوائز الأخرى.



جائزة جديدة لصلاح



هذا، وفاز صلاح بجائزة رابطة الكرة الإنجليزية في شمال غرب إنجلترا «لادبروكس نورث ويست فوتبول» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن عام 2021. وقد ضمت قائمة المرشحين لجائزة «نورث ويست فوتبول»، كلا من محمد صلاح، ومدافع مان سيتي روبن دياز، ولاعب مان يونايتد لوك شاو.



ونشر نادي ليفربول الإنجليزي تغريدة على موقع المدونات المصغرة «تويتر» قائلا: «وسام آخر مستحق لمحمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021».



وتعتبر جائزة «نورث ويست فوتبول» من الجوائز الإقليمية المرموقة في شمال غرب إنجلترا.