تغلب رايو فايكانو على ضيفه ريال مايوركا 3-1 في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وسجل أهداف فايكانو كل من سيرخيو غوارديولا نافارو (16) والفارو غارسيا (20) وأوسكار تريخو من ضربة جزاء (63)، فيما أحرز ابدون براتس هدف مايوركا الوحيد (89). الفوز رفع رصيد فايكانو إلى 23 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد مايوركا عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.



إيطاليا



اقتنص هيلاس فيرونا فوزا مثيرا من ضيفه إمبولي 2-1 في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي، والتي شهدت فوز تورينو على ضيفه أودينيزي بذات النتيجة.



وفي المباراة الأولى تقدم التشيكي انتونين باراك بهدف لفيرونا (50)، لكن سيموني رومانولي أدرك التعادل لإمبولي (67)، وخطف الكاميروني أدريان تاميز هدف الفوز القاتل لفيرونا في الوقت بدل الضائع للمباراة.



الفوز رفع رصيد فيرونا إلى 19 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد إمبولي عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.