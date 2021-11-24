أقر الوافد الجديد إلى باريس سان جرمان الفرنسي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بأنه «لاتزال هناك أشياء مفقودة» في نادي العاصمة «ليكون فريقا قويا»، مؤكدا في الوقت ذاته على مكانة سان جرمان «المرشح» الأبرز للفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. وأضاف ميسي في مقابلة مع صحيفة ماركا الرياضية اليومية الإسبانية بثت أمس «الجميع يقول إننا من بين أبرز المرشحين، ولن أنكر أننا أحد المتنافسين، لكننا مازلنا نفتقد بعض الأشياء لنكون فريقا قويا». وأصر «البرغوث الصغير» المنتقل هذا الصيف إلى باريس من برشلونة الاسباني «نعم، نحن أحد المرشحين، لكننا لسنا الوحيدين». وكرر ميسي أيضا ما صرح به سابقا عن رغبته في العودة إلى برشلونة بالمستقبل، قائلا «لقد قلت دائما انني سأعود في وقت ما إلى برشلونة، لأنه منزلي. هذا هو المكان الذي أريد أن أعيش فيه وبالطبع إذا كان بإمكاني المساهمة في شيء لمساعدة النادي فسأكون سعيدا جدا بالعودة».