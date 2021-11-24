يحل نابولي الإيطالي ضيفا ثقيلا على سبارتاك موسكو الروسي مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليغ».



ويحتل «البارتينوبي» صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، وفوزه اليوم على الفريق الروسي، الذي يحتل المركز الرابع والأخير بـ 4 نقاط، سيضمن له التأهل رسميا الى الدور التالي بغض النظر عن نتائج المنافسين الآخرين ليغيا وارسو الپولندي (الثاني بـ 6 نقاط) أو ليستر سيتي الانجليزي (الثالث بـ 5 نقاط). هذا، وأعلن نابولي أن هدافه النيجيري فيكتور أوسمين تعرض «لكسور متعددة في الوجه» ستجبره على الخضوع إلى جراحة. وغادر أوسمين الملعب يوم الأحد في مباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي بعد تلقيه ضربة قوية في الرأس، وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها، أنه أصيب بكسور «متعددة في عظم الوجنة وتجويف العين».