إيمان الروضان: 6 ملايين دينار الاستثمارات في الشركات الناشئة التي قدمها البرنامج حتى اليوم

مالك حمود: Zain Ventures يعزز رؤية برنامج ZGI في الابتكارات الرقمية والخدمات الإلكترونية

علي إبراهيم



كشفت الرئيسة التنفيذية في شركة زين الكويت، إيمان الروضان عن ان قيمة الاستثمارات في الشركات الناشئة التي قدمها برنامج «ZGI» وصلت إلى أكثر من 6 ملايين دينار (20 مليون دولار) حتى اليوم، ويملك 30% من خريجي برنامجنا شركات نشطة في الأسواق المحلية والإقليمية، كما قامت 40% من هذه الشركات بجمع رأسمال خاص بها.



جاء ذلك خلال كلمة للروضان على هامش العرض الخاص الذي استضافته «زين» في سينما «VOX» بمجمع الأفنيوز، والذي استعرض أول تقرير رقمي مصور للشركات التكنولوجية الناشئة والابتكارات الرقمية في الشرق الأوسط، وذلك في ختام أعمال النسخة السادسة الافتراضية من برنامج «Zain Great Idea» الذي أطلقته بالتعاون مع «Brilliant Lab» لتسريع وتطوير الشركات التكنولوجية الناشئة.



وشهد العرض الخاص استعراض 25 شركة تكنولوجية ناشئة وصلت إلى المرحلة النهائية من البرنامج، والتي مثلها مبادرون من 7 دول خليجية وعربية هي: الكويت، السعودية، الإمارات، عمان، البحرين، مصر، وتونس، حيث استعرضوا نماذج أعمال شركاتهم أمام مجموعة من المستثمرين والشركات الاستثمارية وشركاء الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وقالت الروضان «نحتفل هذا العام بعشر سنوات من برنامجنا المبتكر (Zain Great Idea)، فهو يعتبر بلا شك واحدا من أكثر المبادرات التي أطلقناها نجاحا في السوق الكويتي كجزء من استراتيجيتنا للاستدامة ودعم الابتكارات التكنولوجية».



وأضافت ان برنامج «ZGI» قام على مدار عقد كامل بتمكين وتدريب أكثر من 1500 شاب من الجنسين من الكويت والعالم العربي، وهو ما يحقق أهداف الشركة في خلق فرص عمل مبتكرة في مجالات أعمال الشركات التكنولوجية الناشئة، من خلال تسريع مشاريع لأكثر من 100 شركة صغيرة ومتوسطة.



وأوضحت انه كما كان متوقعا، فقد كان التحول الرقمي هو قصة النجاح الأكثر شيوعا للأغلبية من هذه الشركات، إذ يعتبر برنامج «Zain Great Idea» في جوهره مسرعا للشركات التكنولوجية الناشئة، وقد أثبت الطلب الكبير على هذا القطاع من ريادة الأعمال في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن رؤية «زين» لتحقيق الريادة الرقمية كانت على الطريق الصحيح.



Zain Ventures



بدوره، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار والخدمات الرقمية في مجموعة «زين»، مالك حمود إن مجموعة زين أطلقت كيانها الاستثماري الجديد Zain» Ventures» لإدارة المحفظة الاستثمارية للمجموعة، إذ سيكون مسؤولا عن البحث عن أفضل الفرص الاستثمارية في أعمال الشركات الناشئة، رأس المال المغامر، التكنولوجيا المالية «فينتيك»، والفرص التكنولوجية، مع التركيز على الابتكارات الرقمية سريعة النمو.



وذكر حمود أن تأسيس «Zain Ventures» خطوة أخرى في استراتيجيتنا التشغيلية، التي تستهدف تحول المجموعة إلى مشغل خدمات رقمي متكامل، فقد تكون لدينا رصيد هائل من النجاحات في مسارنا الاستثماري الممتد في السنوات الأخيرة في كيانات رأس المال المشترك، والشركات الناشئة، وقد أظهرت هذه الخطوة قدرات هائلة فيما يتعلق بتعزيز إيراداتنا في قطاعات النمو الجديدة. وبين حمود أن برنامج «Zain Great Idea» لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة سيعزز حتما من رؤية «Zain Ventures» في فتح آفاق الفرص الاستثمارية بالابتكارات الرقمية والخدمات الإلكترونية وريادة الأعمال في قطاع الشركات الناشئة. وأضاف قائلا «نحن مستمرون بالبحث عن شراكات استثمارية مباشرة مع الشركات الناشئة الواعدة في المنطقة وما أبعد من ذلك، وذلك لنقدم لهم الدعم من عدة جهات كالتواجد الجغرافي وقاعدة العملاء وفرص التوسع والنمو وغير ذلك الكثير».



«Brilliant Lab»



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمسرعة المشاريع التكنولوجية «Brilliant Lab»، ندا الديحاني، على الرغم من الجائحة، ألزمت «زين» نفسها على إطلاق النسخة الجديدة من برنامج «Zain Great Idea» بشكل افتراضي خلال عام 2021، وذلك في بادرة منها لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وقد استجبنا لها لنكون جزءا من البرنامج مرة أخرى لكي نستمر في مهمتنا وهدفنا الأساسي وهو تسريع شركات الكويت والمنطقة الناشئة نحو النجاح.



وكشف الديحاني خلال الحفل، عن أنه تحت مظلة برنامج ZGI، قامت كل من شركة «Brilliant Lab» وشركة رساميل للاستثمار بإنشاء صندوق رأسمالي بقيمة 5 ملايين دولار للاستثمار بالشركات الناشئة الناجحة التي سرعها برنامج «ZGI».



وذكر أنه من هذا المنطلق، قامت شركة «Brilliant Lab» بالتعاون مع 3 مستثمرين آخرين بالاستثمار بمبلغ غير معلن في «BnchrPlus» إحدى الشركات الناشئة المشاركة في برنامج «ZGI» والمختصة بخدمات قطاع السيارات، وقد تم تقييم الشركة بما يفوق 3 ملايين دولار، وهي تتوقع أن تتخطى إيراداتها 10 ملايين دولار خلال العامين المقبلين.



يذكر أن «زين» قدمت «Zain Great Idea» بالتعاون مع كل من مؤسسة «Brilliant Lab» الكويتية التي تهدف إلى تسريع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، ومؤسسة «Mind The Bridge» الاستشارية العالمية (مقرها وادي السيليكون في الولايات المتحدة) التي تسعى إلى توفير بيئة عملية ذات معايير عالمية للشباب لابتكار وتسريع مشاريعهم الصغيرة.



ومع كون النسخة السادسة من البرنامج افتراضية بشكل كامل، إلا أنها فاقت التوقعات بشكل كبير من حيث الإحصائيات والأرقام، فقد تقدم للتسجيل في البرنامج 170 مشروعا طموحا، كان لـ 114 منهم النصيب في دخول المعسكر التدريبي الافتراضي، ومن بعدها تأهل 60 مشروعا منها إلى لجنة التحكيم النهائية، التي اختارت 25 مشروعا من 7 دول خليجية وعربية.



وشهدت النسخة السادسة من البرنامج مشاركة العدد الأكبر من رائدات الأعمال النساء في تاريخ البرنامج بأكمله، وهو ما يضاف إلى رصيد إنجازات البرنامج على مدار العقد الماضي، الذي ساهم في وجود استثمارات بقيمة ما يقارب 20 مليون دولار في الشركات التي قام بتسريعها.