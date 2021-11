قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة زين الكويت، ولدي الخشتي، إن أنشطة «6 Zain Great Idea» كانت خلال فترة كورونا عن طريقة الأنشطة والاجتماعات الافتراضية، مشيرا إلى أنه كان هناك أكثر من 1000 شخص متقدم لتلك النسخة.



وأشار إلى أنه في آخر يوم من 6 Zain Great Idea الذي بدأ السنة الماضية وصلنا إلى نحو 22 مشروعا مميزا ليس فقط على مستوى الكويت ولكن على المستوى الإقليمي.



ولفت إلى أن التقرير الرقمي الإبداعي الذي استعرضه المشاركون عبر شاشة السينما كأنه فيلم مصور بإمكانهم أن يستخدموه لمستثمرين جدد إذ يحوي كل التفاصيل عن مشروعهم الخاص.



وقال: «سوف نعلن عن 7 Zain Great Idea مع السنة القادمة»، كما أن المشاركين معنا اليوم تشاركنا معهم في رحلة طويلة خلال السنة الماضية، حيث تم عمل محاضرات افتراضية مع Brilliant Lab وMind The Bridge في «سيليكون فالي» وتم عقد المحاضرات، والاجتماعات بطريقة one to one وكانت النتائج إيجابية جدا.