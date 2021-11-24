نظمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) مسابقة داخلية للعاملين لديها بعنوان INNOV8 بهدف تحفيزهم على تقديم حلول إبداعية انطلاقا من مبدأ ترسيخ أفضل الممارسات التي تعود بالفائدة على المؤسسة داخليا.



وشهدت المسابقة، التي انطلقت في بداية شهر سبتمبر بحفل ختامها هذا الأسبوع، توزيع الجوائز بحضور المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.خالد الفاضل. وهذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها موظفو المؤسسة من التجمع والتواصل خلال حقبة ما بعد جائحة كوفيد-19. وفي الحفل تم الإعلان عن أفضل الأفكار، وتقديم الشهادات والجوائز، فيما أتاح الدكتور الفاضل الفرصة للفائزين لعرض مقترحاتهم على إدارة المؤسسة والعاملين فيها.



وعبر مسابقة INNOV8، تم تمكين موظفي المؤسسة من تقديم رؤاهم ومساهماتهم التي تقدرها المؤسسة وتدرك أهميتها في تحسين بيئة العمل. والفكرتان الفائزتان هما: «نفايات عبوات مياه بلاستيكية صفرية» التي قدمتها دانة الكندري، مسؤولة برامج في إدارة البحوث، و«نظام إدارة المشاريع وتتبع الأنشطة» التي قدمها فريق تكنولوجيا المعلومات المكون من عبدالمحسن السليمي، وشهاب التهامي، وتوينتو كومار، وبتول حسن، وعبدالله الشيخ.



من جهته، قال د.خالد الفاضل: «من خلال منح الموظفين فرصة لتحديد أفضل الممارسات وتحسينها، فإن المؤسسة تضمن أن يتاح لجميع الموظفين فرصة لإسماع صوتهم، كما أن مثل هذه الأنشطة تشجع التعاون في مكان العمل، وتحفز الموظفين، وبذا يغدو الموظفون أكثر اهتماما وحرصا على تحقيق رسالة المؤسسة وقيمها، وهي أيضا وسيلة للاعتراف بجهودهم».



وأوضح أن المؤسسة ستتيح المزيد من الفرص لموظفيها لزيادة تعاونهم وإلهام بعضهم بعضا، إضافة إلى تعزيز دورها في البلاد.