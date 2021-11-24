قال النائب اسامة الشاهين إنه تقدم باقتراح برغبة من أجل إزالة العوائق كافة أمام الجمع بين الدراسة والعمل من أجل التسهيل على المواطنين الراغبين في الجمع بينهما.



وشدد الشاهين في تصريح بمجلس الأمة على ضرورة الإسراع في مساعدة هؤلاء المواطنين من قبل الجهات الحكومية.



ولفت إلى أن هناك أحكاما قضائية كثيرة صدرت لصالح المواطنين لإنصافهم والتأكيد على حقهم الدستوري في الجمع بين الدراسة والعمل في القطاعين الحكومي والخاص.



وأكد أن هذه الأحكام القضائية كان لها الأثر الطيب في نفوس العديد من المواطنين الراغبين في زيادة تحصيلهم العلمي. وأضاف إنه وللأسف الشديد مازالت الجهات الحكومية سواء ديوان الخدمة القوى العاملة أو وزارة التعليم العالي ومكاتبها الثقافية، ممتنعة عن تنفيذ هذه الأحكام، ما يضطر المواطنين لرفع قضايا فردية كل على حدة. وأشار إلى أن هذا الأمر يكلف المواطنين أوقاتا وأموالا كثيرة ويشغل الدوائر القضائية المكتظة بالأحكام والشكاوى والمطالبات القضائية المختلفة.