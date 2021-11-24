تحت رعاية وحضور عميد كلية الدراسات التكنولوجية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.محمد الحيان، نظم قسم تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية الحفل الاجتماعي والثقافي السنوي للقسم، بحضور نائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة ونائب المدير العام للتخطيط والتنمية بالإنابة د.جاسم الأستاذ وعدد من مساعدي العميد ورؤساء الأقسام العلمية وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية والإدارية وذلك بمبنى الكلية في الشويخ. في بداية، الحفل رحب عميد الكلية د.محمد الحنيان بالحضور بكلمة قال فيها إن الكلية تحرص على إقامة مثل هذا الحفل لتكريم المتقاعدين من أبنائها سنويا كمبادرة تقديرية لجهود العاملين، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لولا تضافر الجهود لما وصلت الكلية لما وصلت إليه من نجاحات بالتعاون المستمر بين إدارة الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية والإدارية، موجها الشكر لقسم تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية على تنظيم هذا التكريم.



من جانبها، عبرت رئيس قسم تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية د.فداء الشهوان عن امتنانها لزملائها وزميلاتها الذين أنهوا خدمتهم بعد مسيرة حافلة بالعطاء، شاكرة كل من ساهم في تنظيم الحفل من أعضاء اللجنة الاجتماعية والثقافية وجهودهم المتميزة لإنجاحه.