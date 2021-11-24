محمد راتب



أكد رئيس جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية خالد العبدالله أنه تم تسليم بيت الزكاة شيكا بزكاة الجمعية للعام 2019 البالغة 54.382 دينارا، مشيرا إلى أن دعم الجمعية للبيت يأتي في إطار الجهود التي تبذلها لخدمة الوطن والمواطنين، والمساهمة في دفع مسيرة التقدم والبناء للمجتمع الكويتي، تجسيدا للأهداف السامية التي تضمنها قانون العمل في الجمعيات التعاونية.



جاء ذلك خلال زيارة وفد من بيت الزكاة مقر جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية ضم كلا من مدير إدارة تنمية الموارد في بيت الزكاة نايف الجيماز ورئيس قسم خدمات الشركات عماد الزايد ومحاسب القسم علي العوضي، حيث كان في استقبالهم رئيس الجمعية خالد العبدالله والمدير العام طلال غملاس الخرينج.



وفي جانب آخر، ذكر العبدالله أنه تم إطلاق تخفيضات نوفمبر 2021 في سوقي الصليبخات والدوحة على أكثر من 350 صنفا متنوعا ما بين غذائي واستهلاكي بنسبة تخفيضات تصل إلى 70%، لافتا إلى أن التخفيضات مستمرة في الأسواق المركزية لغاية 30 الجاري.



من جهته، أعرب مدير إدارة تنمية الموارد في بيت الزكاة نايف الجيماز عن بالغ شكره لرئيس جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية على دعمه المستمر للبيت بإخراج زكاة الجمعية، مما يمكن البيت من تحقيق دوره وأهدافه في رعاية الأسر التي يكفلها داخل الكويت، وتوفير متطلبات العيش الكريم لها وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.