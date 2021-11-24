محمد راتب



أعلن رئيس المشتريات في جمعية المنقف التعاونية نواف العنزي في تصريــح لـ «الأنباء» أنه تم توزيع 10% أرباحا على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك بعد اعتماد الميزانية والتقريرين المالي والإداري وتحقيق مبيعات بلغت 8.582 ملايين.



وذكر أن صافي الأرباح القابلة للتوزيع وصلت إلى 630.163 دينارا، موضحا أن النتائج أعلى من العام الماضي وذلك بفضل السياسة التسويقية والعروض وإطلاق العديد من المهرجانات التسويقية خلال العام. وتابع أنه جرى خلال العام 2020 إطلاق 10 مهرجانات تسويقية متنوعة وعروض على تشكيلة واسعة من السلع والأصناف الأساسية والغذائية، مع تخفيضات كبيرة لعموم المستهلكين، مشددا على حرص مجلس الإدارة على تقديم الأفضل دائما على مختلف المستويات.