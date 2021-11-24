تمكن فريق بحثي مشترك بين جامعتي الخليج للعلوم والتكنولوجيا ونورث وسترن، المصنفة ضمن أفضل 10 جامعات في الولايات المتحدة الأميركية، من إنتاج مواد جديدة للمعالجة البيئية وفصل الغازات، في إنجاز علمي جديد يضاف إلى رصيد إنجازات جامعة الخليج. وجاءت مشاركة جامعة الخليج في هذا الإنجاز عبر مركز أبحاث مجموعة المواد الوظيفية الذي يعنى بدراسة المركبات الكيميائية العضوية، بقيادة نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، البروفيسور بسام علم الدين، وذلك بالتعاون مع المعهد الدولي لتكنولوجيا النانو التابع لجامعة نورث وسترن والذي يديره البروفيسور عمر فرحة.