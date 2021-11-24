القاهرة - هناء السيد



تقديرا لدورهم في مجال الاستشارات الأسرية ونشر الوعي بأهمية الأسرة ودورها في تنمية المجتمع ومساهمتهم خلال العمل مع منظمات المجتمع المدني، قرر مهرجان المرأة العربية للإبداع في دورته السادسة تكريم كل من الكاتبة الزميلة أمينة سليمان العلي، ورئيس المجموعة الكويتية الخليجية للاستشارات الإدارية والاقتصادية د.مصطفى البهبهاني ومراقبة التأهيل المهني الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.واضحة جابر العنزي.



تنطلق فعاليات المهرجان تحت عنوان «الثقافة واستراتيجية العلاقة الأسرية» وذلك بمشاركة وفود عربية وتحت رعاية وزارة التضامن، ويشارك فيه خبراء ومستشارون وأعضاء وعضوات من مجلس النواب المصري. وثمنت رئيسة المؤتمر الخبيرة في مجال الاستشارات الأسرية آمال إبراهيم مشاركه الكويت، مؤكدة أن الكويت من الدول التي كانت سباقة بمجال الأسرة والتوعية والاستشارات الأسرية وتمتلك الكويت خبرات ومراكز متعددة لحل تلك المشكلات التي تفاقمت بالفترة الأخيرة بوطننا العربي.



وأشارت إبراهيم إلى أن الألعاب الإلكترونية الإدمان شبكات التواصل الاجتماعي من أهم أسباب الطلاق المبكر، وأعلنت عن إطلاق مبادرة رخصة القيادة الأسرية خلال المهرجان.



ومن المقرر أن تشهد فعاليات تكريم المؤسسات والشخصيات ذات التأثير في مجال العمل الاجتماعي ودور مؤسسات المجتمع المدني في دعم الأسرة، ومن المكرمين د مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالبحرين أفضل مؤسسة مجتمعية دعمت الأرامل والأيتام، ورئيس الاتحاد العربي للتطوع رئيس جمعية الكلمة الطيبة حسن بوهزاع وليلى سالم - من مؤسسة «بهية»، ورئيس جامعه طنطا أ.د.محمود أحمد ذكي.