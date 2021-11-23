العرض الرسمي بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني في وزارة الدفاع جاء رمزيا وباهتا. ولكن أن يحدث في ظل هذه الظروف وعلى هذا النحو خير من أن لا يحدث أبدا.

والعرض المدني الموازي في وسط بيروت قدم صورة مغايرة في الشكل وجاء شعبيا احتفاليا معاكسا لحالة الإحباط والضيق ومتجاوزا لها. ولكنه في المضمون جاء مثيرا للجدل بعدما جرى تحت ثلاثية «شعب جيش قضاء» في استهداف مباشر لثلاثية «شعب جيش مقاومة»، وتخللته لافتات استهدفت الاحتلال الإيراني.

وفي النتيجة، نجح العرض المدني في «المشهدية» التي قدمها، ولكنها لا تكفي لاختراق وقلب المشهد السياسي في الانتخابات النيابية. وقبل العرض الناجح، كانت قوى المجتمع المدني و«17 تشرين» تخوض انتخابات خاسرة في نقابة المحامين وتتعرض لانتكاسة قرعت جرس الإنذار المبكر بشأن الانتخابات المقبلة والمبالغة في تقدير نتائجها والبناء عليها إذا حصلت.

ما بعد العرض العسكري في اليرزة كان العرض السياسي الأهم. الرؤساء الثلاثة يتوجهون في سيارة واحدة الى قصر بعبدا. يعقدون في أجواء ودية خلوة خصصت للبحث في الأزمة الحكومية ومعالجة الأسباب التي تحول دون معاودة جلسات مجلس الوزراء، وانطلاقا من رغبة قوية لدى الرئيس نجيب ميقاتي لتوجيه دعوة الى جلسة حكومية قريبا، بعدما وصلته إشارات دولية سلبية إزاء استمرار التعطيل الحكومي، ولأنه ليس في وارد أن يستمر رئيسا لحكومة أصبحت عمليا حكومة تصريف أعمال.



أهمية الخلوة الرئاسية في قصر بعبدا أنها كسرت جليد العلاقة بين عون وبري، واحتوت التوتر السياسي الذي بلغ مستويات متقدمة في الآونة الأخيرة، وأخذ شكل تجاذب حول الانتخابات وموعدها والتعديلات على قانونها.

كما عكست رغبة في إيجاد حل للأزمة الحكومية وفتح باب البحث في الأفكار والمقترحات الآيلة الى معالجة هذا الوضع غير الطبيعي واستئناف جلسات مجلس الوزراء. ولم يتوصل اجتماع قصر بعبدا الى نتيجة حاسمة، ولكنه كان كافيا لوضع أسس المعالجة وخريطة الطريق التي ستعتمد لتضييق شقة الخلاف والخروج من الأزمة.



البحث في بعبدا تركز على تحقيقات المرفأ وقضية المحقق العدلي طارق البيطار كونها هي أصل المشكلة والسبب الذي أدى الى تعطل جلسات الحكومة. وجرى التطرق كذلك إلى ملف العلاقة مع دول الخليج، وفي ظل توافق على أمرين: أهمية العلاقات مع السعودية والخليج، وضرورة عودتها الى وضعها الطبيعي، والبت بموضوع الوزير جورج قرداحي لاحقا بعد حل موضوع البيطار وعودة الحكومة الى الانعقاد، على أن يكون المخرج عبر «الاستقالة الطوعية»، وبعد تبلور التصور الواضح والكامل لكيفية مقاربة هذه الأزمة وحلها.



أما بالنسبة لموضوع المحقق العدلي، فإن البحث فيه بدأ من حيث انتهت المواقف «الرئاسية» في الفترة الأخيرة، وحيث برز تناغم وتفاهم بين عون وميقاتي على عدم تنحية القاضي البيطار وعلى عدم زج الحكومة في هذه المسألة وتركها لمجلس القضاء الأعلى لتعالج ضمن الأطر القضائية.

وبالمقابل، فإن الرئيس بري، وبالتنسيق مع حزب الله، مازال يطرح إنهاء مهمة البيطار المتهم بـ«الاستنسابية والقيام باستهداف سياسي لقوى معينة»، ولكن الثنائي الشيعي يبدي تذمرا إزاء استهداف سياسي من نوع آخر يتعرض له بمجرد ربط استئناف جلسات الحكومة بالموقف الشيعي الذي يجري تحميله مسؤولية التعطيل وتمارس عليه المزيد من الضغوط.



رغم هذا التفاوت، انطلقت، ومن بعبدا، عملية البحث عن مخرج وحل وسط، بحيث يستمر القاضي البيطار في عمله وتحقيقاته على أن يتم تصويب مسارها وحصر صلاحية المحقق العدلي في محاكمة الموظفين، ويصار الى إحالة ملفات التحقيق مع الرؤساء والوزراء الى مجلس النواب، تأكيدا على صلاحيته المنصوص عليها في الدستور.

ويبقى أن التوافق المبدئي على هذه التسوية ينقصه الاتفاق على «الإخراج» والآلية التي ستعتمد ويجب أن تكون عبر القضاء مع تحديد صلاحية البيطار، وعلى قاعدة أنه هو من يحيل الملفات، وكل ملف الى الجهة المختصة والمتعلقة به، ولا داعي ولا حاجة الى انتظار أي خطوة من أي سلطة أخرى.

وفي حال سلكت الأمور هذا المنحى التوافقي، فإن مجلس الوزراء يعاود جلساته ابتداء من مطلع ديسمبر المقبل، وبعد أن يكون رئيسا الجمهورية والحكومة أنهيا جولاتهما الخارجية.