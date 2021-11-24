زار وفد يمثل لجنة الشكوى والتظلمات في الديوان الوطني لحقوق الإنسان السجن المركزي ومرافقه التابعة وذلك للاطلاع على أحوال النزلاء والإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة لإدارة المؤسسات الإصلاحية.



وكان في استقبال الوفد الوكيل المساعد للمؤسسات الإصلاحية اللواء طلال معرفي، وجال الوفد برفقة المسؤولين بقسميه الرجالي والنسائي على مرافق السجون للاطلاع على الخدمات الصحية المقدمة للنزلاء والتسهيلات الأخرى كتنظيم الزيارات والأنشطة الرياضية وتوفير الاتصالات السمعية والمرئية.



وقال رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات علي البغلي إن ظاهرة الاكتظاظ من ابرز المشكلات التي لاتزال تؤرق المؤسسات الإصلاحية، حيث بلغ عدد النزلاء 4500 نزيل ونزيلة فيما الطاقة الاستيعابية للسجون لا تتجاوز الـ 3000 نزيل، وأضاف البغلي أن المسجونين على ذمة قضايا المخدرات تأتي بالدرجة الأولى وهو ما يعكس حجم المشكلة مجتمعيا.



من جانب آخر، كشفت الإحصائيات ان الجانب الصحي للنزلاء جيد وان 80% منهم تلقوا لقاحات مكافحة وباء كورونا.



فيما وصل معدل المرضى ما بين 100 و150 حالة فقط، من الإجمالي العام للنزلاء.



هذا، وضم وفد لجنة الشكاوى والتظلمات كلا من علي البغلي رئيسا واعضاء مجلس الإدارة في الديوان د.عبدالرضا اسيري ومنى العطية ومدير إدارة اللجان عنود العتيبي.