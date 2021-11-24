أصدر مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية، تقريره السنوي للتطلعات الاقتصادية لدول التعاون لعام 2022، حيث قال المدير التنفيذي للمركز د. مهدي الجزاف أن منظمة ذا كونفرنس بورد العالمية تقوم سنويا بإصدار هذا التقرير الذي يستعرض رؤية خبراء المنظمة للأوضاع الاقتصادية في مناطق مختلفة حول العالم، بما فيها منطقة الخليج، مشيرا إلى أن هذا التقرير يرسم الملامح العامة لاتجاه الاقتصاد خلال العقد المقبل.



وقال انه من المتوقع أن يساهم الطلب العالمي المتزايد على النفط وزيادة إنتاجه في تحقيق قفزة في الناتج الإجمالي المحلي لمنطقة الخليج، من 2.4% في 2021، لتصل إلى 4.3% في 2022، حيث تقود هذه التطلعات الإيجابية مجموعة من المؤشرات والمؤثرات الاستهلاكية والتي من المتوقع لها أن تستمر بالصعود في العامين المقبلين.



وعلاوة على ذلك تتجه جهود دول الخليج بالعقد المقبل نحو تطوير القطاع غير النفطي مع تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط تزامنا مع التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة، فمن المتوقع ان ينخفض معدل نمو الناتج المحلي لمنطقة الخليج الى 2.9% بين عامي 2022-2031 مقارنة في 3.4% ما بين 2010 و2019.



وعلى صعيد الاقتصاد الكويتي، قال الجزاف إنه من المتوقع ان يبلغ نمو الناتج المحلي الكويتي 1.3% بين 2022 و2026، ومن ثم ليرتفع الى 1.8% بين 2027 و2031.