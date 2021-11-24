فـي سـيـاق حرصه على تقديم أفضل الخدمات المصرفية، أعلن مصرف الراجحي - الكويت عن إطلاق خدمة جديدة لجميع الفئات وهي خدمة تحويل الأموال من أفرع في الكويت إلى السعودية. وبهذا الصدد، قال رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الراجحي- فرع الكويت فهد العومي: «تتميز الخدمة الجديدة بسهولة وسرعة تسلم المبالغ النقدية من أي من أفرع الراجحي في السعودية وبأسعار تنافسية للريال السعودي».



وأضاف إن أهم شروط الاستفادة من هذه الخدمة أن يمتلك المستفيد حسابا لدى مصرف الراجحي السعودية، مشيرا إلى أن الخدمة تتميز كذلك بعدم اشتراط وجود حساب جاري للمحول لدى المصرف في الكويت.



وأكد العومي ان هذه الخدمة متوافرة للجميع سواء من الكويتيين أو غيرهم من باقي الجنسيات، شريطة وجود هوية صالحة داخل الكويت.