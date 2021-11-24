عقدت شركة كامكو إنفست أمس مؤتمرا افتراضيا مخصصا للمحللين ومساهمي الشركة وحملة سنداتها، وذلك لاطلاعهم على أداء الشركة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، والمنتهية في 30 سبتمبر 2021.



وقالت الشركة في بيان صحافي، ان المؤتمر شهد مشاركة الرئيس التنفيذي للشركة فيصل صرخوه، والرئيسة التنفيذية للقطاع المالي هناء طه، ورئيس إدارة التسويق وعلاقات المستثمرين بالشركة مصطفى زنتوت، والذي استهل المؤتمر بتقديم موجز عن الشركة ولمحة عامة عن الأحداث الرئيسية التي شهدها العالم وأداء الأسواق المالية خلال هذه الفترة.



وأشار زنتوت إلى أن النشاط التجاري بدأ في استعادة عافيته تدريجيا منذ بداية العام بعد الاضطراب جراء جائحة فيروس كورونا خلال العام الماضي، وهو ما انعكس على البيانات الاقتصادية، فمن المتوقع أن ينمو إجمالي اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.5% هذا العام، وأن يؤدي التحول نحو القطاعات غير النفطية بالإضافة إلى تخفيضات إنتاج أوپيك وحلفائها إلى نمو أسرع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.8% مقابل 0.3% للناتج المحلي الإجمالي النفطي.



من جانبه، قدم صرخوه شرحا تفصيليا عن المركز المالي للشركة وأدائها منذ بداية العام 2021، فقد حققت الشركة العديد من الإنجازات من خلال نموذج أعمالها الذي يركز على تنوع مصادر الدخل وجودة الإيرادات.



وقال إن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة 95.9% لتبلغ 21.9 مليون دينار، فيما ارتفعت الإيرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 13.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2020 لتبلغ 13.4 مليون دينار والتي تمثل 61.2% من إجمالي الإيرادات، وحققت الشركة أرباحا صافية بلغت 8.2 ملايين دينار (ربحية السهم 24 فلس)، مقابل خسائر بقيمة 1.4 مليون دينار في الفترة نفسها من 2020 (خسارة السهم 4 فلوس).



وواصلت صناديق الأسهم والمحافظ المدارة تحقيق أداء فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة بها وحصل صندوق كامكو الاستثماري على جائزتي «أفضل صندوق أسهم في الكويت لفترة 5 سنوات» و«أفضل صندوق أسهم في الكويت لفترة 10 سنوات» من ريفينيتيف ليبر. وخلال فترة التسعة أشهر، برزت صناديق الأسهم الكويتية المدارة من قبل كامكو إنفست، صندوق كامكو الاستثماري وصندوق الدرة الإسلامي وصندوق كامكو لمؤشر السوق الأول، كأفضل 3 صناديق أداء في الكويت محققة عوائد بلغت 27.77% و26.96% و26.25% على التوالي.



بدورها، تطرقت هناء طه إلى مركز الشركة المالي والتصنيف الائتماني الذي تتمتع به، فقد حافظت الشركة على تصنيف ائتماني طويل الأجل عند مستوى «BBB» وتصنيف قصير الأجل عند «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل كابيتال انتليجنس في آخر مراجعة لها في مايو 2021.



وقالت ان حقوق المساهمين تبلغ 59.2 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2021، بارتفاع بنسبة 18.5% مقارنة بنهاية ديسمبر 2020، كما ارتفعت قيمة الأرباح المرحلة بنسبة 86.2% لتبلغ 15.0 مليون دينار، وارتفعت إجمالي الأصول بنسبة 6.8% مقارنة مع 31 ديسمبر 2020 لتصل إلى 126.7 مليون دينار، كما في 30 سبتمبر 2021.