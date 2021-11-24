اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي امس منزل محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» الفلسطينية عدنان غيث في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وذلك لليوم الثاني على التوالي.



وقال محافظ القدس في تصريح صحافي عبر هاتفه كونه غير مسموح له بالخروج من منزله إلا في خريطة محددة في محيط بلدته، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المنزل بذريعة السؤال عن منشورات خاصة بزوجته عبر موقع «فيسبوك».



وأضاف أن هذا الاقتحام هو الثاني خلال يومين، ويأتي ضمن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في القدس.



وكانت وحدات خاصة إسرائيلية، اقتحمت أمس الاول، منزل غيث وألقت قنابل صوت داخله، واعتدت عليه وعلى أبنائه وأبناء عمومته بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، كما حطمت محتويات المنزل، واعتقلت ثلاثة من أقاربه.



من جهة اخرى، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي شققا سكنية في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.



وقال مدير الحكم المحلي جهاد مشاقي ان «قوات الاحتلال قامت بهدم 11 شقة سكنية 4 منها مسكونة وتمت عملية الهدم دون سابق انذار ولم يتمكن اصحابها من اخراج احتياجاتهم».



وبين شاهد عيان يسكن في المنطقة للصحافيين ان عمليات الهدم تستهدف ست وحدات سكنية خارج جدار الفصل بالقرب من مدينة بيت لحم وخمسا أخرى تقع داخل الجدار.



الى ذلك، اقتحم 154 مستوطنا باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وكان سياسي إسرائيلي متطرف يدعى موشيه فيجلن قد دعا إلى اقتحام باحات الأقصى أمس.



وقالت مصادر مقدسية إن المستوطنين قاموا بعملية الاقتحام عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، تركزت في المحيط الشرقي لباحات المسجد، استجابة لدعوات جماعات «الهيكل المزعوم» برعاية موشيه فيجلن، الليكودي السابق ورئيس حزب الهوية الصهيوني صاحب سجل الاعتداءات المتكررة على الأقصى والمرابطين.