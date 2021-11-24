أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يتخلى عن خططه بإعادة الترشح لفترة رئاسية ثانيـــة في انتخابــات عام 2024.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي - ردا على سؤال الصحافيين حول مشاركة بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة - «نعم، يعتزم المشاركة».



وأكدت ساكي - وفق ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني أمس - معلومات وسائل الإعلام المحلية حول خطط بايدن بالترشح للفترة الثانية بالرغم من تراجع شعبيته منذ أشهر، مما دفع بعض الديموقراطيين للاعتقاد بأنه ربما لن يسعى للفوز بولاية جديدة مدتها 4 أعوام.



وأتم جو بايدن وهو أكبر شخص سنا يتولى الرئاسة في تاريخ الولايات المتحدة يوم السبت عامه الـ 79 عاما وأكد طبيبه في أعقاب فحص طبي روتيني خضع له أنه «يتمتع بصحة جيدة ونشط ولائق لتنفيذ مهام الرئاسة بنجاح».