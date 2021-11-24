استبعدت پولندا أمس قرب حل ازمة المهاجرين العالقين على الجانب البيلاروسي من حدودهما المشتركة والتي تشكل الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، واعتبرت انه أن من السابق لأوانه القول بأن الأسوأ قد ولى.



وقالت المتحدثة باسم حرس الحدود آنا ميخالسكا إن حوالي 50 مهاجرا حاولوا العبور مجددا، تمكن 18 منهم من اجتياز حاجز الأسلاك الشائكة لفترة وجيزة.



وفي موقع آخر، تجمعت مجموعة أخرى بنفس العدد تقريبا لكنها تراجعت في النهاية عن محاولة العبور.



ورغم اخلاء روسيا البيضاء مخيمات المهاجرين على الحدود الأسبوع الماضي، واعلان وزارة الداخلية أن نحو عشرات المهاجرين غادروا البلاد أمس الأول وأمس، لكن السلطات في وارسو قالت إن استمرار المحاولات على الحدود يظهر أن رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو لم يتخل عن خططه لاستخدام آلاف المهاجرين الفارين من الشرق الأوسط ونقاط ساخنة أخرى سلاحا في الأزمة مع الاتحاد الأوروبي.



وقال ستانيسواف زارين المتحدث باسم القوات الپولندية الخاصة في مؤتمر صحافي «الخطط والأساليب تتغير وربما تكون الموجة الجديدة أقل إثارة.. لكن هذا لا يعني أن الوضع يهدأ». وأضاف «هناك محاولات متكررة لعبور الحدود، وستستمر».



ومضى قائلا إن السلطات الپولندية تقدر أن نحو عشرة آلاف مهاجر أو أكثر ربما يظلون في روسيا البيضاء، مما يثير احتمال حدوث المزيد من المشكلات.



ومازال نحو 2000 من المهاجرين الذين يرغبون في العبور من بيلاروسا إلى پولندا، يرفضون التحرك من مركز لوجيستي على الحدود.



وقال أحد المهاجرين (25 عاما) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس «بالتأكيد نحن لا نرغب في الذهاب إلى العراق والبقاء هناك حتى يتم السماح لنا بدخول الاتحاد الأوروبي».



من جانبه، قال أليكسي بيجون، رئيس إدارة الهجرة في وزارة الداخلية البيلاروسية، إن الغالبية يصرون على أن يتم قبولهم في الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية (بلتا).



سياسيا، انضمت النمسا الى محذري بيلاروسيا من الاستمرار في سياسات استغلال المهاجرين الأبرياء كأداة لتحقيق مصالح سياسية، معتبرة أن هذا الأمر غير مقبول، ولن يغمض الاتحاد الأوروبي عينه عنه.



وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية أمس، بمناسبة المؤتمر الافتراضي الذي عقد أمس الأول بمشاركة الحكومة النمساوية ووزراء أوروبيين وقادة في المعارضة في بيلاروسيا، أن حبس آلاف السجناء السياسيين والقضاء على المعارضة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة أمر غير مقبول في بيلاروسيا وله تداعيات واسعة على كل دول المنطقة.