أعلن رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات عماد السائح أمس غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، بعد تقدم 98 مرشحا ومرشحة لخوض غمار السباق الرئاسي، فيما أحيلت بياناتهم إلى جهات الاختصاص للتحقق من صحتها.



ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن السائح قوله في مؤتمر صحافي، إن المفوضية ستشرع بعد ذلك في نشر القوائم الأولية للمرشحين لإتاحة المجال أمام ذوي المصلحة للطعن فيما ورد بها من أسماء.



وأشار الى أنه بإقفال باب الترشحات تنتهي مرحلة حساسة من مراحل العملية الانتخابية التي يتطلع الليبيون إلى نجاحها واستكمال مراحلها اللاحقة، مضيفا أن القائمة النهائية للمترشحين الذين سيخوضون السباق الانتخابي ويتنافسون على منصب الرئيس سيتم إعلانها بعد 12 يوما، عقب الانتهاء من مرحلة الطعون والبت فيها لتبدأ بعدها مرحلة الحملات الانتخابية.



واعتبر أن هذه المرحلة أعطت صورة حضارية لمستقبل ليبيا السياسي، الذي يبشر بانتهاء مرحلة الفوضى والفساد والانتقال إلى مرحلة البناء والاستقرار والوفاق.



وأضاف: «رغم حداثة تجربتنا إلا أننا عملنا على إظهار هذا الحدث التاريخي بكل ما نملكه من خبرة وإمكانات ولم ندخر جهدا لنثبت للعالم بأننا شعبا يستحق أن تكون له دولة قانون ومؤسسات، دولة تقبل الجميع وتبنى بالجميع».



ومن أبرز الشخصيات المترشحة والأوفر حظا: رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، لكن ترشح هؤلاء يثير جدلا واسعا ونزاعات قانونية - بحسب ما أفادت «العربية.نت» - لوجود عراقيل، حيث قدم الدبيبة ترشحه متجاوزا المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، بينما لم يعلن حفتر عن تنازله عن الجنسية الأميركية، رغم أن قانون الانتخابات يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح، في حين خضع سيف الإسلام القذافي لمحاكمات داخل وخارج البلاد، حيث يمنع القانون من تمت محاكمته نهائيا بأي جريمة.

في غضون ذلك، قال ديبلوماسيون إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيش سيتنحى بعد أقل من عام على توليه المنصب وقبل شهر من الانتخابات المزمعة في البلاد.

وذكر الديبلوماسيون لوكالة «رويترز»، بشرط عدم الكشف عن أسمائهم، أن الأمم المتحدة تقترح بشكل غير رسمي تعيين الديبلوماسي البريطاني المخضرم نيكولاس كاي خلفا له، ويتعين أن يوافق مجلس الأمن الدولي على تعيين المبعوث الجديد.

وكوبيش وزير خارجية سابق لسلوڤاكيا، وعمل منسقا خاصا للأمم المتحدة للبنان ومبعوثا خاصا للمنظمة الدولية إلى أفغانستان والعراق.

وكان مجلس الأمن قد وافق على تعيينه مبعوثا خاصا إلى ليبيا في يناير 2021، ليخلف غسان سلامة الذي استقال من المنصب في مارس من العام الماضي.