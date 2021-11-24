أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن قاعدة الجيش الأميركي في مطار خراب الجير بريف الحسكة تعرضت أمس، لهجوم بالقذائف الصاروخية.



ونقلت «سانا» عن مصادر محلية أن «5 صواريخ استهدفت مطار خراب الجير العسكري الذي تتخذه قوات الاحتلال الأميركي قاعدة لها من دون ورود معلومات عن قتلى أو مصابين». وأوضحت أنه «فور استهداف القاعدة، شهدت المنطقة تحليقا مكثفا للطائرات المروحية والحربية التابعة لقوات الاحتلال الأميركي».



وبحسب «سانا»، فقد تعرضت القواعد الأميركية في حقلي العمر النفطي وكونيكو للغاز بالريف الشرقي لدير الزور وخراب الجير بريف الحسكة لعدة هجمات صاروخية خلال الشهرين الماضيين وسط تعتيم من قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش على خسائرها.



وقالت مصادر محلية في ريف محافظة الحسكة السورية لوكالة «سبوتنيك» الروسية ان انفجارات قوية هزت القاعدة الأميركية في قرية خراب الجير، التي تبعد 5 كم عن بلدة اليعربية الحدودية مع العراق، فجر أمس ولم تحدد مصدر القذائف.



ووصفت المصادر الانفجارات بالقوية، وسمعت أصداؤها في أرجاء المنطقة الحدودية الشمالية الشرقية بين سورية والعراق.



وأضافت المصادر: إن قاعدة خراب الجير تعتبر ثاني أكبر قاعدة أميركية شمال شرق سورية، وقد أنشئت في عام 2015 بعد مصادرة مساحات زراعية واسعة للفلاحين والمزارعين في القرية، وهي عبارة عن قاعدة جوية ضمنها مدرج لهبوط الطائرات المروحية والحربية.



وتعتبر منطقة قاعدة «خراب الجير» نقطة تواصل حيوية بين الأراضي السورية والعراقية.