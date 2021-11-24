سعود عبدالعزيز



اقتيد شخص يرجح انه دخل البلاد تسللا إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ان عثر بحوزته على ظرف شفاف به مادة مخدرة يعتقد أنها شبو. وقال مصدر أمني ان عمليات وزارة الداخلية أبلغت عن حدوث إشكال عائلي في منطقة المنقف وعلى الفور توجهت دورية وتم ضبط احد أطراف الإشكال في العقد الرابع من عمره ولدى تفتيشه عثر بحوزته على كيس به مخدر. وأفاد بأن المخدر لاستخدامه الشخصي وإزاء عدم حيازته أي إثبات جرى عمل بصمة تعريفية له ولم تظهر أي معلومات عنه في قاعدة بيانات الداخلية، ومن المقرر إخضاع الموقوف لتحقيقات حول كيفية دخوله البلاد.



من جهة أخرى، تمكن رجال أمن مبارك الكبير من ضبط مواطن عثر بحوزته على مغلفين بهما مواد مخدرة وجار ضبط شخص آخر كان برفقة المواطن الموقوف، حيث قام مرافقه المواطن بالهرب على قدميه.



على صعيد آخر، وجه مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة اللواء عابدين العابدين بإحالة 4 أشخاص (3 مواطنين وبدون) الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.



وقال مصدر أمني ان إحدى دوريات امن العاصمة وخلال جولة على شاطئ الشويخ أوقفت مركبة بها 4 شباب للاشتباه، حيث تبين انهم في حالة غير طبيعية ولدى الطلب منهم النزول لإخضاع المركبة التي على متنها للتفتيش رفضوا وأبدوا مقاومة عنيفة ليتم طلب إسناد والسيطرة على الأشخاص الـ 4 وبتفتيش مركبتهم عثر بداخلها على كميات من الحبوب والمواد المخدرة إلى جانب مبلغ مالي كبير.