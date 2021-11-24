نال الطاهي الفرنسي دانييل بولود المقيم في نيويورك منذ حوالي 40 عاما، لقب أفضل صاحب مطعم في العالم من جمعية «ليه غراند تابل دو موند» الإثنين عن مطعمه الرائد «دانييل». واعتبرت الجمعية التي تضم 184 مطعما عالميا، ان بولود المتحدر من مدينة ليون الفرنسية والذي انتقل إلى نيويورك العام 1982، «يجسد في نظر الكثير من سكان أميركا الشمالية فن الطهو الفرنسي أو حتى فن الطهو بالمطلق». ويعرف بولود (66 عاما) مطبخه، بأنه فرنسي الطابع ولكن بمنتجات ونكهات أميركية. وبالإضافة إلى مطعم «دانييل» النيويوركي الحاصل على نجمتي «ميشلان»، يمتلك الشيف مطاعم أخرى في الولايات المتحدة وكندا ودبي وسنغافورة وجزر الباهاماس.



وقال بولود لوكالة فرانس برس بعد الإعلان عن اختياره، ان هذا اللقب، وهو الأحدث في سجل طويل من الجوائز والمكافآت، يعكس «تفانيا مهنيا وعلامة صداقة ودعما من الزملاء» .